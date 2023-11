Enem 2023: estudante sonha em ser a 1ª da família a entrar na faculdade

Em um dos locais mais movimentados de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade de Fortaleza (Unifor), está a estudante Amanda Evelly, 19. Com sonho de cursar Design de Moda e ser a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior, ela conta que o processo foi árduo e espera bons resultados.

"Quais são as minhas expectativas para a prova? Sendo bem honesta, eu não espero menos que mil. Eu planejei qualquer coisa que pudesse dar alguma margem de erro”, conta a estudante com cinco canetas na mão.

A afirmação se encontrava com a realidade não apenas pela quantidade de canetas que havia trazido ou pelos alimentos que carregava consigo, mas principalmente pelo esforço que empenhou ao longo do ano.