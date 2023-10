Redação Enem 2023: como é feita a correção, possíveis temas e dicas

Veja possíveis temas da redação do Enem 2023 e como garantir um bom resultado no vestibular Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é motivo de muita preparação e angústia entre os alunos que irão realizar a prova. A avaliação subjetiva é a única forma de obter 1.000 pontos, ou seja, a nota máxima. No Enem 2023, a redação será aplicada no primeiro dia de exame, marcado para dia 5 de novembro.

Por isso, O POVO consultou a Cartilha do Participante da Redação do Enem 2023, elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e separou as principais dicas para uma redação mais perto do mil. Correção da Redação Enem 2023: quais são os critérios de avaliação?

A redação é avaliada por, pelo menos, dois professores graduados em Letras ou Linguística. A avaliação é dividida em 5 competências, cada uma valendo 200 pontos, que totalizam a nota mil:



Na competência quatro será analisado como o aluno conecta as partes do texto, ou seja, as ligações entre as frases e parágrafos. Para isso, são utilizados os chamados “operadores argumentativos”, como “enfim”, “por enquanto”, “além disso”, entre outros. Em resumo, o documento elaborado pelo Inep recomenda que devam ser evitados:

ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos;



ausência de paragrafação (texto elaborado em um único parágrafo);



emprego de conector (preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais) que não estabeleça relação lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem;



repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua (pronome, advérbio, artigo, sinônimo). Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Na última competência é avaliado uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema que respeite os direitos humanos.