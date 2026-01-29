Dia de Sorte 1170 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1170, resultado de hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio é de R$ 650 mil / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1170 é divulgado hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio é de R$ 650 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.

Resultado do Dia de Sorte hoje (29/01/26): Concurso 1170

Números da sorte: 12 - 13 - 29 - 24 - 28 - 30 - 02

Mês da sorte: 03 - Março A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:

Resultado do Dia de Sorte terça (27/01/26): Concurso 1169 Números da sorte: 24 - 14 - 21 - 08 - 09 - 03 - 18

Mês da sorte: 12 - Dezembro Resultado do Dia de Sorte sábado (24/01/26): Concurso 1168 Números da sorte: 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23

Mês da sorte: 03 - Março