Dia de Sorte 1170 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Dia de Sorte, Concurso 1170, resultado de hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio é de R$ 650 mil
O resultado da loteria Dia de Sorte, Concurso 1170 é divulgado hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio é de R$ 650 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você confere as dezenas premiadas abaixo.
Resultado do Dia de Sorte hoje (29/01/26): Concurso 1170
- Números da sorte: 12 - 13 - 29 - 24 - 28 - 30 - 02
- Mês da sorte: 03 - Março
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube, acompanhe:
Resultado do Dia de Sorte terça (27/01/26): Concurso 1169
Números da sorte: 24 - 14 - 21 - 08 - 09 - 03 - 18
Mês da sorte: 12 - Dezembro
Resultado do Dia de Sorte sábado (24/01/26): Concurso 1168
Números da sorte: 03 - 07 - 16 - 01 - 30 - 14 - 23
Mês da sorte: 03 - Março
Resultados das outras loterias de hoje
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
