Timemania 2349 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

O resultado do Concurso Timemania 2349 é divulgado hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). Prêmio de R$ 4 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
- 15 - 10 - 52 - 42 - 79 - 26 - 01
- Time do coração: 42 - GOIÁS/GO
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
