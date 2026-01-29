Timemania 2349 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania, Concurso 2349 é divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). Prêmio de R$ 4 milhões / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2349 é divulgado hoje, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). Prêmio de R$ 4 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (29/01/26): competição 2349

15 - 10 - 52 - 42 - 79 - 26 - 01

Time do coração: 42 - GOIÁS/GO A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe: