Quina 6940 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Quina 6940 de hoje (29/01/26); prêmio é de R$ 13,6 milhões

Quina, Concurso 6940 resultado desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio será de R$ 13,6 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6940, desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio será de R$ 13,6 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (29/01/26): Concurso 6940

66 - 24 - 53 - 77 - 73

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de quarta (28/01/26): Concurso 6939

26 - 55 - 27 - 10 - 73

Resultado da Quina de terça (27/01/26): Concurso 6938

21 - 03 - 32 - 04 - 52

Resultado da Quina de segunda (26/01/26): Concurso 6937

56 - 70 - 16 - 46 - 17

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20 horas.

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

