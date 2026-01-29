Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena 2966 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2966 de hoje (29/01/26): prêmio é de R$ 101,6 milhões

Resultado da Mega Sena, Concurso 2966, é divulgado nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio está em R$ 101,6 milhões
O resultado da Mega Sena, Concurso 2966, é divulgado nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio está em R$ 101,6 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (29/01/26): Concurso 2966

06 - 44 - 09 - 53 - 07 - 43 

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de terça (27/01/26): Concurso 2965

22 - 20 - 35 - 23 - 01 - 57

Resultado da Mega Sena de sábado (24/01/26): Concurso 2964

30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03

Resultado da Mega Sena de quinta (22/01/26): Concurso 2963

53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

