Mega Sena 2966 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena, Concurso 2966, é divulgado nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio está em R$ 102 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena, Concurso 2966, é divulgado nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio está em R$ 101,6 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 21 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo/SP.

Resultado da Mega Sena de hoje (29/01/26): Concurso 2966 06 - 44 - 09 - 53 - 07 - 43 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado da Mega Sena de terça (27/01/26): Concurso 2965 22 - 20 - 35 - 23 - 01 - 57 Resultado da Mega Sena de sábado (24/01/26): Concurso 2964 30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03 Resultado da Mega Sena de quinta (22/01/26): Concurso 2963 53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06