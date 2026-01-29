Mega Sena 2966 de hoje (29/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Mega Sena 2966 de hoje (29/01/26): prêmio é de R$ 101,6 milhõesResultado da Mega Sena, Concurso 2966, é divulgado nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026 (29/01/26). O prêmio está em R$ 101,6 milhões
Resultado da Mega Sena de hoje (29/01/26): Concurso 2966
06 - 44 - 09 - 53 - 07 - 43
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado da Mega Sena de terça (27/01/26): Concurso 2965
22 - 20 - 35 - 23 - 01 - 57
Resultado da Mega Sena de sábado (24/01/26): Concurso 2964
30 - 15 - 60 - 17 - 09 - 03
Resultado da Mega Sena de quinta (22/01/26): Concurso 2963
53 - 57 - 20 - 44 - 34 - 06
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
