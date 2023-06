Como jogar na Loteria Federal?

A Loteria Federal é fácil de ganhar e fácil de apostar! Basta você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar.

Você ganha acertando:

• Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;

• A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

• Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;

• Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;

• A unidade do primeiro prêmio.