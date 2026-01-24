Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Timemania 2347 de hoje (24/01/26); prêmio de R$ 3,6 milhões

Resultado da Timemania 2347 de hoje (24/01/26); prêmio de R$ 3,6 milhões

Resultado da Timemania, Concurso 2347 é divulgado na noite de hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). Prêmio de R$ 3,6 milhões
Atualizado às Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Isabella Pascoal, Julia Honorato Autor
Tipo Notícia

O resultado do Concurso Timemania 2347 é divulgado hoje, sábado, 24 de janeiro de 2026 (24/01/26). Prêmio de R$ 3,6 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (24/01/26): Competição 2347

  • 26 - 61 - 32 - 35 - 72 - 01 - 19
  • Time do coração: 32 - CRUZEIRO/MG

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:

Resultado Timemania quinta (22/01/26): Competição 2346

34 - 69 - 43 - 60 - 76 - 50 - 05
Time do coração: 15 - Botafogo/RJ

Resultado Timemania terça (20/01/26): Competição 2345

35 - 28 - 19 - 15 - 69 - 71 - 03
Time do coração: 03 - Amazonas/AM

Resultado Timemania sábado (17/01/26): Competição 2344

34 - 64 - 61 - 52 - 37 - 46 - 03
Time do coração: 47 - Jacuipense/BA

Resultado Timemania quinta (15/01/26): Competição 2343

  • 08 - 21 - 06 - 71 - 01 - 72 - 61
  • Time do coração: 55 - Novorizontino /SP

Resultado Timemania terça (13/01/26): Competição 2342

  • 35 - 39 - 48 - 22 - 01 - 10 - 56
  • Time do coração: 34 - Cuiabá/MT

Resultado Timemania sábado (10/01/26): Competição 2341

  • 42 - 36 - 35 - 65 - 71 - 58 - 21
  • Time do coração: 64 - Remo/PA

Resultado Timemania quinta (08/01/26): Competição 2340

  • 22 - 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66
  • Time do Coração: 49 - Juventude/RS

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Timemania

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00. 

Resultados anteriores da Timemania

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

