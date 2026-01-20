Timemania 2345 de hoje (20/01/26); Confira resultado e prêmio

Resultado da Timemania 2345 de hoje (20/01/26); prêmio de R$ 3 milhõesResultado da Timemania, Concurso 2345 é divulgado na noite de hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). Prêmio de R$ 3 milhões
O resultado do Concurso Timemania 2345 é divulgado hoje, terça-feira, 20 de janeiro de 2026 (20/01/26). Prêmio de R$ 3 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (20/01/26): Competição 2345
- 35 - 28 - 19 - 15 - 69 - 71 - 03
- Time do coração: 03 - Amazonas/AM
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube, acompanhe:
Resultado Timemania sábado (17/01/26): Competição 2344
34 - 64 - 61 - 52 - 37 - 46 - 03
Time do coração: 47 - Jacuipense/BA
Resultado Timemania quinta (15/01/26): Competição 2343
- 08 - 21 - 06 - 71 - 01 - 72 - 61
- Time do coração: 55 - Novorizontino /SP
Resultado Timemania terça (13/01/26): Competição 2342
- 35 - 39 - 48 - 22 - 01 - 10 - 56
- Time do coração: 34 - Cuiabá/MT
Resultado Timemania sábado (10/01/26): Competição 2341
- 42 - 36 - 35 - 65 - 71 - 58 - 21
- Time do coração: 64 - Remo/PA
Resultado Timemania quinta (08/01/26): Competição 2340
- 22 - 46 - 50 - 77 - 33 - 21 - 66
- Time do Coração: 49 - Juventude/RS
Resultado Timemania terça (06/01/26): Competição 2339
- 24 - 31 - 33 - 11 - 57 - 21 - 07
- Time do Coração: 48 - Juazeirense/BA
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
