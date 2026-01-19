Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6931 de hoje (19/01/26); Confira resultado e prêmio

Atualizado às Autor Isabella Pascoal, Julia Honorato
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (19/01/26): Concurso 6931

48 - 77 - 69 - 73 - 79

A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:

Resultado da Quina de sexta (16/01/26): Concurso 6929

13 - 14 - 54 - 53 - 08

Resultado da Quina de quinta (15/01/26): Concurso 6928

56 - 33 - 44 - 72 - 66

Resultado da Quina de quarta (14/01/26): Concurso 6927

57 - 03 - 69 -20 - 49

Resultado da Quina de terça (13/01/26): Concurso 6926

80 - 14 - 29 - 79 - 40

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6929, sexta, 16 de janeiro (16/01/26)

>> Resultado da Quina, Concurso 6928, quinta, 15 de janeiro (15/01/26)

