Resultado da Quina 6929 de hoje (16/01/26); prêmio é de R$ 10 milhões

Resultado da Quina, Concurso 6929, desta sexta, 16 de janeiro de 2026 (16/01/26). O prêmio será de R$ 10 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 21 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (16/01/26): Concurso 6929
13 - 14 - 54 - 53 - 08
A Caixa realiza o sorteio pelo YouTube:
Resultado da Quina de quinta (15/01/26): Concurso 6928
56 - 33 - 44 - 72 - 66
Resultado da Quina de quarta (14/01/26): Concurso 6927
57 - 03 - 69 -20 - 49
Resultado da Quina de terça (13/01/26): Concurso 6926
80 - 14 - 29 - 79 - 40
Resultado da Quina de segunda (12/01/26): Concurso 6925
46 - 44 - 09 - 62 - 25
Resultados das loterias de hoje
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
