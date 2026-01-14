Resultado da Lotomania 2875 de hoje (14/01); prêmio de R$ 2,1 milhões

Resultado da Lotomania 2875 de hoje (14/01); prêmio de R$ 2,1 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2875, hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 (14/01/26). O prêmio é de R$ 2,1 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.
Resultado Lotomania hoje (14/01/26): Concurso 2875
27 - 09 - 71 - 34 - 44 - 69 - 53 - 97 - 75 - 11 - 12 - 67 - 51 - 24 - 81 - 55 - 88 - 32 - 80 - 54
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado Lotomania segunda (12/01/26): Concurso 2874
86 - 81 - 11 - 15 - 18 - 66 - 45 - 32 - 50 - 78 - 04 - 36 - 76 - 01 - 43 - 48 - 46 - 44 - 80 - 37
Resultado Lotomania sexta (09/01/26): Concurso 2873
39 - 57 - 03 - 11 - 74 - 19 - 49 - 75 - 50 - 60 - 38 - 86 - 10 - 80 - 62 - 23 - 02 - 05 - 92 - 24
Resultado Lotomania quarta (07/01/26): Concurso 2872
89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61 - 10 - 90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69
Resultado Lotomania segunda (05/01/26): Concurso 2871
14 - 51 - 55 - 22 - 93 - 12 - 30 - 86 - 87 - 31 - 05 - 80 - 01 - 67 - 10 - 74 - 20 - 97 - 28 - 09
Resultado Lotomania sexta (02/01/26): Concurso 2870
06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 53 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65
Resultado Lotomania quinta (1º/01/26): Concurso 2869
11 - 37 - 66 - 84 - 92 - 47 - 70 - 32 - 18 - 44 - 45 - 36 - 22 - 53 - 27 - 86 - 77 - 01 - 95 - 93
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
>> Lotomania 2874: resultado de hoje (12/01): prêmio de R$ 1,3 milhões
>> Lotomania 2873: resultado de hoje (09/01): prêmio de R$ 579 mil
>> Lotomania 2872: resultado de hoje (07/01): prêmio de R$ 12,6 milhões
