Lotomania 2874 de hoje (12/01); Veja resultado e prêmio

Resultado da Lotomania, concurso 2874, hoje, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 (12/01/26). O prêmio é de R$ 1,3 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 21 horas (horário de Brasília). Confira a seguir os números sorteados.

Resultado Lotomania hoje (12/01/26): Concurso 2874

86 - 81 - 11 - 15 - 18 - 66 - 45 - 32 - 50 - 78 - 04 - 36 - 76 - 01 - 43 - 48 - 46 - 44 - 80 - 37 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube: Resultado Lotomania sexta (09/01/26): Concurso 2873

39 - 57 - 03 - 11 - 74 - 19 - 49 - 75 - 50 - 60 - 38 - 86 - 10 - 80 - 62 - 23 - 02 - 05 - 92 - 24

Resultado Lotomania quarta (07/01/26): Concurso 2872

89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61 - 10 - 90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69 Resultado Lotomania segunda (05/01/26): Concurso 2871

14 - 51 - 55 - 22 - 93 - 12 - 30 - 86 - 87 - 31 - 05 - 80 - 01 - 67 - 10 - 74 - 20 - 97 - 28 - 09 Resultado Lotomania sexta (02/01/26): Concurso 2870

06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 53 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65