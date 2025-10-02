Mega Sena 2922: veja resultado de hoje (02/10) e valor do prêmio

Mega Sena: resultado do Concurso 2922 de hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2922 foi divulgado hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (30/09/25). O prêmio está estimado em R$ 7,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

Resultado da Mega Sena de sábado (27/09/25): Concurso 2920 19 - 58 - 16 - 12 - 31 - 08

Resultado da Mega Sena de quinta (25/09/25): Concurso 2919 42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53 Resultados das outras loterias de hoje