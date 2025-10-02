Mega Sena 2922: veja resultado de hoje (02/10) e valor do prêmio

Resultado da Mega Sena 2922 de hoje (02/10); prêmio de R$ 7,5 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2922 de hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). O prêmio está estimado em R$ 7,5 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2922 foi divulgado hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025 (30/09/25). O prêmio está estimado em R$ 7,5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (02/10/25): Concurso 2922
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Mega Sena de terça (30/09/25): Concurso 2921
09 - 36 - 14 - 16 - 26 - 12
Resultado da Mega Sena de sábado (27/09/25): Concurso 2920
19 - 58 - 16 - 12 - 31 - 08
Resultado da Mega Sena de quinta (25/09/25): Concurso 2919
42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
