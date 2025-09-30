Resultado da Mega Sena 2920 de hoje (30/09); prêmio de R$ 3,5 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2920 de hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2920 foi divulgado hoje, terça-feira, 30 de setembro de 2025 (30/09/25). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

Resultado da Mega Sena de terça (23/09/25): Concurso 2918

31 - 41 - 27 - 48 - 54 - 11 Resultado da Mega Sena de sábado (20/09/25): Concurso 2917

57 - 19 - 46 - 41 - 38 - 06