Mega Sena 2910 teve ganhador ou prêmio acumulou? Resultado completo

Mega Sena 2910 teve ganhador ou prêmio acumulou? Veja resultado completoCom prêmio de R$ 33 milhões, a Mega Sena teve resultado divulgado hoje, quinta, 4 de setembro (04/09); veja se teve ganhador ou se valor acumulou
A Mega Sena Concurso 2910 teve divulgado hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). Confira abaixo se teve ganhador para o prêmio principal, que estava estimado em R$ 33 milhões.
Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) foram: 11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03.
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Mega Sena 2910 teve ganhador ou prêmio acumulou? Veja resultado
Não houve ganhador para o prêmio principal, que acumulou e agora vale R$ 40 milhões para o próximo sorteio. Confira:
- 6 acertos - Não houve ganhadores
- 5 acertos - 80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55
- 4 acertos - 4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Além da Mega Sena: resultados das outras loterias do dia
- Lotofácil 3480 tem resultado hoje (04/09/25)? Entenda
- Quina 6818: resultado de hoje (04/09); prêmio é de R$ 1,4 milhão
- Timemania 2290: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 21 milhões
- Dia de Sorte 1111: resultado de hoje (04/09); prêmio é de R$ 150 mil
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Mais notícias de economia
- Confira questões econômicas do Ceará, do Brasil e do Mundo
- Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
- Siga o canal Economia no WhatsApp para ficar bem informado.
- Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor