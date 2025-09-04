Mega Sena 2910 teve ganhador ou prêmio acumulou? Resultado completo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mega Sena 2910 teve ganhador ou prêmio acumulou? Veja resultado completo

Com prêmio de R$ 33 milhões, a Mega Sena teve resultado divulgado hoje, quinta, 4 de setembro (04/09); veja se teve ganhador ou se valor acumulou
Thadeu Braga
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
Mega Sena Concurso 2910 teve divulgado hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). Confira abaixo se teve ganhador para o prêmio principal, que estava estimado em R$ 33 milhões.

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) foram: 11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Não houve ganhador para o prêmio principal, que acumulou e agora vale R$ 40 milhões para o próximo sorteio. Confira:

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55
  • 4 acertos - 4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Além da Mega Sena: resultados das outras loterias do dia

Como jogar na Mega Sena

A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios da Mega Sena

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar na Mega Sena

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

