Mega Sena 2910 teve ganhador ou prêmio acumulou? Resultado completo

Não houve ganhador para o prêmio principal da Mega Sena 2910, que acumulou / Crédito: Agência Brasil

A Mega Sena Concurso 2910 teve divulgado hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). Confira abaixo se teve ganhador para o prêmio principal, que estava estimado em R$ 33 milhões. Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) foram: 11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03.