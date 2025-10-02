Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lotofácil 3502: confira resultado de hoje (02/10) e o prêmio

Lotofácil 3502 de hoje (02/10); prêmio de R$ 1,8 milhão

Confira o resultado da Lotofácil Concurso 3502 de hoje, quinta, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). O prêmio será de R$ 1,8 milhões
Arthur Albano e Júlia Honorato
O resultado da Lotofácil 3502 é divulgado hoje, quinta, 2 de outubro de 2025 (02/10/25). O prêmio é de R$ 1,8 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.

Resultado da Lotofácil hoje (01/10/25): Concurso 3502

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Lotofácil quarta (01/10/25): Concurso 3501

21 - 03 - 19 - 13 - 20 - 07 - 01 - 11 - 16 - 18 - 15 - 24 - 22 - 09 - 12

Resultado da Lotofácil terça (30/09/25): Concurso 3500

11 - 21 - 18 - 10 - 09 - 01 - 16 - 07 - 06 - 05 - 12 - 02 - 14 - 19 - 04

Resultado da Lotofácil segunda (29/09/25): Concurso 3499

19 - 01 - 07 - 13 - 05 - 12 - 24 - 25 - 18 - 09 - 14 - 11 - 17 - 23 - 10

Resultados das outras loterias de hoje

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na roda, e ganha um prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você através da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultados anteriores da Lotofácil

