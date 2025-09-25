Resultado da Mega Sena 2919 de hoje (25/09); prêmio de R$ 54 mi

Resultado da Mega Sena 2919 de hoje (25/09); prêmio de R$ 54 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2919 de hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio está estimado em R$ 54 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2919 foi divulgado hoje, quinta-feira, 25 de setembro de 2025 (25/09/25). O prêmio está estimado em R$ 54 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (25/09/25): Concurso 2919
42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Mega Sena de terça (23/09/25): Concurso 2918
31 - 41 - 27 - 48 - 54 - 11
Resultado da Mega Sena de sábado (20/09/25): Concurso 2917
57 - 19 - 46 - 41 - 38 - 06
Resultado da Mega Sena de quinta (18/09/25): Concurso 2916
16 - 11 - 45 - 05 - 27 - 40
Resultados das outras loterias de hoje
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
