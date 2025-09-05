Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apostas do Ceará acertam quina da Mega Sena e ganham R$ 22 mil cada

Quatro bilhetes do Ceará levaram mais de R$ 20 mil na quina da Mega Sena, que teve resultado do Concurso 2910 conhecido ontem; prêmio principal acumulou
Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online
O Concurso 2910 da Mega Sena, que teve resultado divulgado nessa quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25), não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou para o próximo sorteio. No entanto, quatro apostas do Ceará acertaram a quina e cada uma levou R$ 22.501,55.

Ao todo, foram 80 apostas que acertaram cinco números da Mega Sena pelo Brasil. Em Fortaleza, dois bilhetes foram contemplados. Um deles foi registrado na Loteria Aldeota e o outro na Loterias Super Sorte, ambos feitos de forma simples, com seis números marcados e cinco acertados.

O interior do estado também foi contemplado. Em Juazeiro do Norte, uma aposta feita pelo Internet Banking da Caixa garantiu o prêmio. Já em Tururu, o ganhador da quina foi registrado na Lotérica Estrela Dalva.

  • Fortaleza (CE): aposta simples registrada na Loteria Aldeota, prêmio de R$ 22.501,55
  • Fortaleza (CE): aposta simples registrada na Loterias Super Sorte, prêmio de R$ 22.501,55
  • Juazeiro do Norte (CE): aposta simples feita pelo Internet Banking da Caixa, prêmio de R$ 22.501,55
  • Tururu (CE): aposta simples registrada na Lotérica Estrela Dalva, prêmio de R$ 22.501,55

Mega Sena 2910: veja números sorteados e valor do prêmio acumulado

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) da Mega Sena Concurso 2910 foram: 11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.

Como não teve ganhador, o prêmio acumulou e agora vale R$ 40 milhões para o próximo sorteio. Confira:

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55
  • 4 acertos - 4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Além da Mega Sena: resultados das outras loterias do dia

Como jogar

A Mega Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.

Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.

Sorteios

Os sorteios da Mega Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Como apostar

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.

