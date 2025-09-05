Apostas do Ceará acertam quina da Mega Sena e ganham R$ 22 mil cada

Aposta feita na Loteria Aldeota, em Fortaleza, ganhou a quina da Mega Sena / Crédito: Divulgação/ Loteria Aldeota

O Concurso 2910 da Mega Sena, que teve resultado divulgado nessa quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25), não teve ganhador do prêmio principal, que acumulou para o próximo sorteio. No entanto, quatro apostas do Ceará acertaram a quina e cada uma levou R$ 22.501,55. Ao todo, foram 80 apostas que acertaram cinco números da Mega Sena pelo Brasil. Em Fortaleza, dois bilhetes foram contemplados. Um deles foi registrado na Loteria Aldeota e o outro na Loterias Super Sorte, ambos feitos de forma simples, com seis números marcados e cinco acertados.

Como não teve ganhador, o prêmio acumulou e agora vale R$ 40 milhões para o próximo sorteio. Confira: 6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 80 apostas ganhadoras, R$ 22.501,55

4 acertos - 4.834 apostas ganhadoras, R$ 613,82 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: