Mega Sena 2920: resultado hoje (27/09); prêmio de R$ 80 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2920 de hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2920 foi divulgado hoje, sábado, 27 de setembro de 2025 (27/09/25). O prêmio está estimado em R$ 80 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (27/09/25): Concurso 2920 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes: Resultado da Mega Sena de quinta (25/09/25): Concurso 2919

42 - 37 - 28 - 03 - 26 - 53 Resultado da Mega Sena de terça (23/09/25): Concurso 2918

31 - 41 - 27 - 48 - 54 - 11