Resultado da Quina 6839 de hoje (29/09); prêmio de R$ 9,2 milhões

Resultado da Quina, Concurso 6839 de hoje, segunda, 29 de setembro de 2025 (29/09/25). O prêmio será de R$ 9,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (29/09/25): Concurso 6839
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de sábado (27/09/25): Concurso 6838
33 - 77 - 70 - 31 - 50
Resultado da Quina de sexta (26/09/25): Concurso 6838
64 - 75 - 13 - 57 - 25
Resultado da Quina de quinta (25/09/25): Concurso 6836
76 - 16 - 33 - 29 - 05
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
