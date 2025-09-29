Resultado da Quina 6839 de hoje (29/09); prêmio de R$ 9,2 milhões

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6839 de hoje, segunda, 29 de setembro de 2025 (29/09/25). O prêmio será de R$ 9,2 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (29/09/25): Concurso 6839

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Quina de sábado (27/09/25): Concurso 6838

33 - 77 - 70 - 31 - 50

Resultado da Quina de sexta (26/09/25): Concurso 6838

64 - 75 - 13 - 57 - 25

Resultado da Quina de quinta (25/09/25): Concurso 6836

76 - 16 - 33 - 29 - 05

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6838, sábado, 27 de setembro (27/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6837, sexta, 26 de setembro (26/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso, 6836, quinta, 25 de setembro (25/09/25)

