Resultado da Quina 6840 de hoje (30/09); prêmio de R$ 10,5 milhões

Resultado da Quina 6840 de hoje (30/09); prêmio de R$ 10,5 milhões

Quina, Concurso 6840, resultado de hoje, terça, 30 de setembro de 2025 (30/09/25). O prêmio será de R$ 10,5 milhões
Arthur Albano e Júlia Honorato
Resultado da Quina, Concurso 6840 de hoje, terça, 30 de setembro de 2025 (30/09/25). O prêmio será de R$ 10,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (30/09/25): Concurso 6840

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Quina de segunda (29/09/25): Concurso 6839

44 - 26 - 11 - 28 - 61

Resultado da Quina de sábado (27/09/25): Concurso 6838

33 - 77 - 70 - 31 - 50

Resultado da Quina de sexta (26/09/25): Concurso 6837

64 - 75 - 13 - 57 - 25

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

