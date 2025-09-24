Resultado da +Milionária 288 de hoje (24/09); prêmio de R$ 163 milhões+Milionária: resultado de hoje, concurso 288, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio será de R$ 163 milhões
O resultado do 288 concurso +Milionária será divulgado hoje, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio é de R$ 163 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (24/09/25): Concurso 288
Dezenas sorteadas: XX - XX - XX - XX - XX -XX
Trevos sorteados: X - X
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:
Resultado +Milionária de sábado (20/09/25): Concurso 287
Dezenas sorteadas: 10 - 48 - 18 - 02 - 12 - 09
Trevos sorteados: 3 - 5
Resultado +Milionária de quarta (17/09/25): Concurso 286
Dezenas sorteadas: 19 - 20 - 45 - 35 - 30 - 15
Trevos sorteados: 3 - 6
Resultado +Milionária de sábado (13/09/25): Concurso 285
Dezenas sorteadas: 07 - 10 - 29 - 34 - 39 - 40
Trevos sorteados: 3 - 4
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
>> Resultado +Milionária, Concurso 287, sábado, 20 de setembro (20/09/25)
>> Resultado +Milionária, Concurso 286 (17/09); prêmio de R$ 160 milhões
>> Resultado +Milionária 285 de hoje (13/09); prêmio de R$ 158 milhões
