Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da +Milionária 288 de hoje (24/09); prêmio de R$ 163 milhões

Resultado da +Milionária 288 de hoje (24/09); prêmio de R$ 163 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 288, quarta, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio será de R$ 163 milhões
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O resultado do 288 concurso +Milionária será divulgado hoje, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio é de R$ 163 milhões. 

Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo. 

Resultado +Milionária de hoje (24/09/25): Concurso 288

Dezenas sorteadas: XX - XX - XX - XX - XX -XX

Trevos sorteados: X - X

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado (20/09/25): Concurso 287

Dezenas sorteadas: 10 - 48 - 18 - 02 - 12 - 09

Trevos sorteados: 3 - 5

Resultado +Milionária de quarta (17/09/25): Concurso 286

Dezenas sorteadas: 19 - 20 - 45 - 35 - 30 - 15

Trevos sorteados: 3 - 6

Resultado +Milionária de sábado (13/09/25): Concurso 285

Dezenas sorteadas: 07 - 10 - 29 - 34 - 39 - 40

Trevos sorteados: 3 - 4

Resultados das loterias de hoje

+Milionária: como jogar na loteria?

Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.

O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.

Como é feito o sorteio +Milionária?

O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.

Mais sobre +Milionária

Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.

Resultados anteriores +Milionária

>> Resultado +Milionária, Concurso 287, sábado, 20 de setembro (20/09/25)

>> Resultado +Milionária, Concurso 286 (17/09); prêmio de R$ 160 milhões

>> Resultado da +Milionária 285 de hoje (13/09); prêmio de R$ 158 milhões

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar