Loteria Federal 6001: resultado de hoje (17/09)

Resultado da Loteria Federal 6001 de hoje (17/09); prêmio de R$ 500 mil
O resultado do concurso da Loteria Federal 6001 foi divulgado hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 (17/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil.
Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).
Resultado da Loteria Federal hoje (17/09/25): Concurso 6001
1º PRÊMIO - 5-0-3-0-9 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 6-7-1-9-5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 5-1-1-5-8 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 7-8-1-5-1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 5-6-7-2-3 - R$ 20.503,00
A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Loteria Federal sábado (13/09/25): Concurso 6000
1º PRÊMIO - 0-4-8-6-0-2 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 0-0-1-9-2-7 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 0-8-2-1-8-7- R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 0-3-4-2-4-6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 0-6-8-7-4-7 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal quarta (10/09/25): Concurso 5999
1º PRÊMIO - 5-8-6-1-3 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 8-0-5-4-6- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 8-4-9-3-2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 4-1-3-8-6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 7-2-3-8-9 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal sábado (06/09/25): Concurso 5998
1º PRÊMIO - 56975 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 03278- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 27581 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 28388 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 72884 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal hoje (03/09/25): Concurso 5997
1º PRÊMIO - 8 9 2 1 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 1 1 5 7 7- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 0 2 4 3 6 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 9 0 0 6 4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 4 7 3 5 8 - R$ 20.503,00
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
