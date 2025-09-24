Resultado da Quina 6835 de hoje (24/09); prêmio de R$ 5 milhões

Resultado da Quina 6835 de hoje (24/09); prêmio de R$ 5 milhõesQuina, Concurso 6835, resultado de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio será de R$ 5 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6835 de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio será de R$ 5 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (24/09/25): Concurso 6835
XX - XX - XX - XX - XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de terça (23/09/25): Concurso 6834
79 - 41 - 78 - 51 - 11
Resultado da Quina de segunda (22/09/25): Concurso 6833
09 - 73 - 22 - 03 - 07
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3495 de hoje (24/09); prêmio de R$ 5 milhões
- Super Sete 750: resultado de hoje (24/09); prêmio é de R$ 1,45 milhão
- Lotomania 2827: resultado de hoje (24/09); prêmio de R$ 6,7 milhões
- Dupla Sena 2864: resultado de hoje (24/09); prêmio é de R$ 11,8 milhões
- Resultado da Loteria Federal 6003 de hoje (24/09); prêmio de R$ 500 mil
- Resultado da +Milionária 288 de hoje (24/09); prêmio de R$ 163 milhões
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6834, terça, 23 de setembro (23/09/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6833, segunda, 22 de setembro (22/09/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6832, sábado, 20 de setembro (20/09/25)