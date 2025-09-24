Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Resultado da Quina 6835 de hoje (24/09); prêmio de R$ 5 milhões

Resultado da Quina 6835 de hoje (24/09); prêmio de R$ 5 milhões

Quina, Concurso 6835, resultado de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio será de R$ 5 milhões
Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6835 de hoje, quarta-feira, 24 de setembro de 2025 (24/09/25). O prêmio será de R$ 5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (24/09/25): Concurso 6835

XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir no mesmo link em instantes:

Resultado da Quina de terça (23/09/25): Concurso 6834

79 - 41 - 78 - 51 - 11

Resultado da Quina de segunda (22/09/25): Concurso 6833

09 - 73 - 22 - 03 - 07

Resultados das loterias de hoje

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6834, terça, 23 de setembro (23/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6833, segunda, 22 de setembro (22/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6832, sábado, 20 de setembro (20/09/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

Mais notícias de economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira na Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar