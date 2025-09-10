Loteria Federal 5999: bilhete de SP leva R$ 500 mil

Maior prêmio da Loteria Federal, de R$ 500 mil, saiu para Piracicaba (SP) / Crédito: FERNANDA BARROS

O concurso 5999 da Loteria Federal, que teve resultado divulgado nesta quarta-feira, 10, premiou apostadores de diferentes estados do país. O maior prêmio, de R$ 500 mil, saiu para Piracicaba (SP). O bilhete 058613, registrado na unidade Lotérica Elite, foi o grande vencedor da noite. Os números dos bilhetes foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 19 horas (horário de Brasília).

Outros prêmios da Loteria Federal 5999 Além do prêmio principal, outros bilhetes garantiram valores expressivos: 2º prêmio – Bilhete 080546, apostado na Campeão de Palmeiras Loterias Ltda, em Ponte Nova (MG), levou R$ 35 mil.

3º prêmio – Bilhete 084932, da Daniel Baldin Loterias Ltda, em Americana (SP), faturou R$ 30 mil.

4º prêmio – Bilhete 041386, registrado na Neto Lotéricas, em Palmeira dos Índios (AL), conquistou R$ 25 mil.

5º prêmio – Bilhete 072389, da Lotérica Guedala Ltda, em São Paulo (SP), garantiu R$ 20.363,00. A Loteria Federal é uma das mais tradicionais do país e realiza sorteios sempre às quartas e sábados, com prêmios que podem chegar a milhões de reais em datas especiais. Resultado da Loteria Federal hoje (10/09/25): Concurso 5999

1º PRÊMIO - 5-8-6-1-3 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - 8-0-5-4-6- R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - 8-4-9-3-2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - 4-1-3-8-6 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - 7-2-3-8-9 - R$ 20.503,00 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

