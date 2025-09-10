Loteria Federal 5999: bilhete de SP leva R$ 500 mil

Resultado da Loteria Federal 5999: prêmio principal sai em PiracicabaO bilhete 058613, registrado na unidade Lotérica Elite, foi o grande vencedor da noite; confira os outros prêmios da Loteria Federal 5999
O concurso 5999 da Loteria Federal, que teve resultado divulgado nesta quarta-feira, 10, premiou apostadores de diferentes estados do país. O maior prêmio, de R$ 500 mil, saiu para Piracicaba (SP).
O bilhete 058613, registrado na unidade Lotérica Elite, foi o grande vencedor da noite. Os números dos bilhetes foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) por volta das 19 horas (horário de Brasília).
Outros prêmios da Loteria Federal 5999
Além do prêmio principal, outros bilhetes garantiram valores expressivos:
- 2º prêmio – Bilhete 080546, apostado na Campeão de Palmeiras Loterias Ltda, em Ponte Nova (MG), levou R$ 35 mil.
- 3º prêmio – Bilhete 084932, da Daniel Baldin Loterias Ltda, em Americana (SP), faturou R$ 30 mil.
- 4º prêmio – Bilhete 041386, registrado na Neto Lotéricas, em Palmeira dos Índios (AL), conquistou R$ 25 mil.
- 5º prêmio – Bilhete 072389, da Lotérica Guedala Ltda, em São Paulo (SP), garantiu R$ 20.363,00.
A Loteria Federal é uma das mais tradicionais do país e realiza sorteios sempre às quartas e sábados, com prêmios que podem chegar a milhões de reais em datas especiais.
Resultado da Loteria Federal hoje (10/09/25): Concurso 5999
1º PRÊMIO - 5-8-6-1-3 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 8-0-5-4-6- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 8-4-9-3-2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 4-1-3-8-6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 7-2-3-8-9 - R$ 20.503,00
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Loteria Federal sábado (06/09/25): Concurso 5998
1º PRÊMIO - 56975 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 03278- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 27581 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 28388 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 72884 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal hoje (03/09/25): Concurso 5997
1º PRÊMIO - 8 9 2 1 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 1 1 5 7 7- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 0 2 4 3 6 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 9 0 0 6 4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 4 7 3 5 8 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal sábado (30/08/25): Concurso 5996
1º PRÊMIO - 7 9 0 3 2 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 1 4 7 0 5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 7 4 5 3 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 6 0 2 9 1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 1 4 5 9 9 - R$ 20.503,00
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Resultados anteriores da Loteria Federal
