Loteria Federal 6000: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 500 mil

Loteria Federal 6000: resultado de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
O resultado do concurso da Loteria Federal 6000 será divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil.

Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Resultado da Loteria Federal hoje (13/09/25): Concurso 6000

1º PRÊMIO -  - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO -  - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO -  - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO -  - R$ 20.503,00

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link logo acima.

Resultado da Loteria Federal quarta (10/09/25): Concurso 5999

1º PRÊMIO - 5-8-6-1-3 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 8-0-5-4-6- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 8-4-9-3-2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 4-1-3-8-6 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 7-2-3-8-9 - R$ 20.503,00

Resultado da Loteria Federal sábado (06/09/25): Concurso 5998

1º PRÊMIO - 56975 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 03278- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 27581 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 28388 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 72884 - R$ 20.503,00

Resultado da Loteria Federal hoje (03/09/25): Concurso 5997

1º PRÊMIO - 8 9 2 1 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 1 1 5 7 7- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 0 2 4 3 6 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 9 0 0 6 4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 4 7 3 5 8 - R$ 20.503,00

Resultados das loterias de hoje (13/09/25)

Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo

  1. Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
  2. O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  3. Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
  4. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.

Recebendo prêmios da Loteria Federal

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.

Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.

Resultados anteriores da Loteria Federal

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5998, quarta, 6 de agosto (06/09/25)

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5996, sábado, 30 de agosto (30/08/25)

>> Resultado da Loteria Federal, Concurso 5995, quarta, 27 de agosto (27/08/25)

Descubra o que está por trás das loterias e sites de apostas

