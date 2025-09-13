Loteria Federal 6000: resultado de hoje (13/09); prêmio de R$ 500 mil

Loteria Federal 6000: resultado de hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

O resultado do concurso da Loteria Federal 6000 será divulgado hoje, sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/25), com prêmio de mais de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Resultado da Loteria Federal hoje (13/09/25): Concurso 6000

1º PRÊMIO - - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - - R$ 20.503,00 A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link logo acima. Resultado da Loteria Federal quarta (10/09/25): Concurso 5999 1º PRÊMIO - 5-8-6-1-3 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - 8-0-5-4-6- R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - 8-4-9-3-2 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - 4-1-3-8-6 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - 7-2-3-8-9 - R$ 20.503,00