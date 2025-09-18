Mega Sena 2916: resultado de hoje (18/09); prêmio de R$ 33 mi

Mega Sena: resultado do Concurso 2916 de hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). Veja prêmio / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2916 será divulgado hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). O prêmio está estimado em R$ 33 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).

Resultado da Mega Sena de terça (16/09/25): Concurso 2915

10 - 52 - 11 - 38 - 15 - 60 Resultado da Mega Sena de sábado (13/09/25): Concurso 2914 18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47 (Acumulado)