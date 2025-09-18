Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina Concurso 6830: resultado de hoje (18/09); prêmio R$ 1,2 mi

Resultado da Quina Concurso 6830 de hoje (18/09); prêmio de R$ 1,2 milhão

Quina, Concurso 6830, resultado de hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). O prêmio será de R$ 1,2 milhão
Resultado da Quina, Concurso 6830 de hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). O prêmio será de R$ 1,2 milhão.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (18/09/25): Concurso 6830

28 - 27 - 30 - 76 - 34

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:

Resultado da Quina de hoje (17/09/25): Concurso 6829

66 - 57 - 42 - 52 - 58 

Resultado da Quina de terça (16/09/25): Concurso 6828

54 - 62 - 77 - 53 - 66

Resultado da Quina de segunda (15/09/25): Concurso 6827

01 - 53 - 78 - 52 - 66

Resultado da Quina de sábado (13/09/25): Concurso 6826

07 - 09 - 10 - 34 - 70

Resultado da Quina de sexta (12/09/25): Concurso 6825

04 - 29 - 12 - 37 - 11

Resultado da Quina de quinta (11/09/25): Concurso 6824

29 - 12 - 01 - 70 - 74 

Resultado da Quina de hoje (10/09/25): Concurso 6823

32 - 03 - 49 - 50 - 52 

Resultado da Quina de terça (09/09/25): Concurso 6822

27 - 79 - 01 - 02 - 62

Resultado da Quina de segunda (08/09/25): Concurso 6821

72 - 41 - 15 - 79 - 59

Resultado da Quina de sábado (06/09/25): Concurso 6820

01 - 37 - 62 - 11 - 32

Resultados das loterias de hoje 

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

>> Resultado da Quina, Concurso 6829, quarta, 17 de setembro (17/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6828, terça, 16 de setembro (16/09/25)

>> Resultado da Quina, Concurso 6827, segunda, 15 de setembro (15/09/25)

