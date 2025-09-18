Resultado da Lotofácil 3490 de hoje (18/09); prêmio de R$ 6,5 milhões

Lotofácil 3490: Resultado, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). O prêmio será de R$ 6,5 milhões

/ Crédito: Deísa Garcêz / Especial para O Povo

O resultado da Lotofácil 3490 é divulgado hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). O prêmio é de R$ 6,5 milhões.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas são divulgadas por volta das 20 horas.