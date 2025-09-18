Timemania 2296: resultado de hoje (18/09); prêmio de R$ 25,5 mi

Timemania, Concurso 2296, divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25); veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

O resultado do Concurso Timemania 2296 será divulgado hoje, quinta-feira, 18 de setembro de 2025 (18/09/25). Prêmio de R$ 25,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.

Resultado Timemania hoje (18/09/25): Competição 2296

Números sorteados: 25 - 32 - 16 - 35 - 71 - 30 - 60 Time de Coração: GOIÁS/GO A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:

Resultado Timemania terça (16/09/25): Competição 2295

Números sorteados: 20 - 74 - 47 - 01 - 27 - 32 - 77 Time de Coração: São Bernardo/SP Resultado Timemania sábado (13/09/25): Competição 2294

Números sorteados: 05 - 22 - 28 - 25 - 45 - 65 - 68 - 78

Time de Coração: Criciúma/SC Resultado Timemania quinta (11/09/25): Competição 2293

Números sorteados: 49 - 78 - 71 - 21 - 18 - 11 - 38 Time de Coração: 43 - Grêmio/RS