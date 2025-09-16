Mega Sena 2915: resultado de hoje (16/09); prêmio de R$ 27 mi

Resultado da Mega Sena 2915 de hoje (16/09); prêmio de R$ 27 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2915 de hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025 (16/09/25). O prêmio está estimado em R$ 27 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2915 será divulgado hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025 (16/09/25). O prêmio está estimado em R$ 27 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas (horário de Brasília).
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (16/09/25): Concurso 2915
10 - 52 - 11 - 38 - 15 - 60
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado da Mega Sena de sábado (13/09/25): Concurso 2914
18 - 25 - 35 - 40 - 46 - 47 (Acumulado)
Resultado da Mega Sena de quinta (11/09/25): Concurso 2913
52 - 60 - 17 - 21 - 55 - 34
Resultado da Mega Sena de terça (09/09/25): Concurso 2912
59 - 41 - 09 - 37 - 51 - 25
Resultado da Mega Sena de sábado (06/09/25): Concurso 2911
54 - 59 - 32 - 56 - 23 - 27
Resultado da Mega Sena de quarta (04/09/25): Concurso 2910
11 - 28 - 15 - 29 - 04 - 03
Resultado da Mega Sena de terça (02/09/25): Concurso 2909
21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
