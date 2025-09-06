Loteria Federal 5998: resultado de hoje (06/09); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5998: resultado de hoje (06/09); prêmio é de mais de R$ 500 milLoteria Federal 5998: resultado de hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil
Resultado do concurso da Loteria Federal 5997 de hoje, sábado, 6 de setembro de 2025 (06/09/25); prêmio de mais de R$ 500 mil.
Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).
Resultado da Loteria Federal hoje (06/09/25): Concurso 5998
1º PRÊMIO - XXXXX - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - XXXXX- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - XXXXX - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - XXXXX - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - XXXXX - R$ 20.503,00
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Loteria Federal hoje (03/09/25): Concurso 5997
1º PRÊMIO - 8 9 2 1 1 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 1 1 5 7 7- R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 0 2 4 3 6 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 9 0 0 6 4 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 4 7 3 5 8 - R$ 20.503,00
Resultado da Loteria Federal sábado (30/08/25): Concurso 5996
1º PRÊMIO - 7 9 0 3 2 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 1 4 7 0 5 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 7 4 5 3 2 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 6 0 2 9 1 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 1 4 5 9 9 - R$ 20.503,00
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Resultados anteriores da Loteria Federal
