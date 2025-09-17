Quina Concurso 6829: resultado de hoje (17/09)

Resultado da Quina Concurso 6829 de hoje (17/09); prêmio de R$ 600 milQuina, Concurso 6829, resultado de hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 (17/09/25). O prêmio será de R$ 600 mil
Resultado da Quina, Concurso 6829 de hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 (17/09/25). O prêmio será de R$ 600 mil.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (17/09/25): Concurso 6829
66 - 57 - 42 - 52 - 58
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube e você pode conferir nesse mesmo link em instantes:
Resultado da Quina de terça (16/09/25): Concurso 6828
54 - 62 - 77 - 53 - 66
Resultado da Quina de segunda (15/09/25): Concurso 6827
01 - 53 - 78 - 52 - 66
Resultado da Quina de sábado (13/09/25): Concurso 6826
07 - 09 - 10 - 34 - 70
Resultado da Quina de sexta (12/09/25): Concurso 6825
04 - 29 - 12 - 37 - 11
Resultado da Quina de quinta (11/09/25): Concurso 6824
29 - 12 - 01 - 70 - 74
Resultado da Quina de hoje (10/09/25): Concurso 6823
32 - 03 - 49 - 50 - 52
Resultado da Quina de terça (09/09/25): Concurso 6822
27 - 79 - 01 - 02 - 62
Resultado da Quina de segunda (08/09/25): Concurso 6821
72 - 41 - 15 - 79 - 59
Resultado da Quina de sábado (06/09/25): Concurso 6820
01 - 37 - 62 - 11 - 32
Resultados das loterias de hoje
- Resultado da Lotofácil 3489 de hoje (17/09); prêmio de R$ 1,8 milhão
- Lotomania 2824: resultado de hoje (17/09); prêmio de R$ 4,3 milhões
- Dupla Sena 2861: resultado de hoje (17/09); prêmio é de R$ 10 milhões
- Super Sete 747: resultado de hoje (17/09); prêmio é de R$ 1,15 milhão
- Resultado da Loteria Federal 6001 de hoje (17/09); prêmio de R$ 500 mil
- Resultado da +Milionária 286 de hoje (17/09); prêmio de R$ 160 milhões
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
>> Resultado da Quina, Concurso 6828, terça, 16 de setembro (16/09/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6827, segunda, 15 de setembro (15/09/25)
>> Resultado da Quina, Concurso 6826, sábado, 13 de setembro (13/09/25)