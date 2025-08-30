Loteria Federal 5996: resultado de hoje (30/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5996: resultado de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

Resultado do concurso da Loteria Federal 5996 de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

