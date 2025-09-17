Dupla Sena 2861: resultado de hoje (17/09); prêmio é de R$ 10 mi

Dupla Sena 2861: resultado de hoje (17/09); prêmio é de R$ 10 milhõesDupla Sena, Concurso 2861, hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 (17/09/25); prêmio de R$ 10 milhões
Resultado Dupla Sena, Concurso 2861 resultado de hoje, quarta-feira, 17 de setembro de 2025 (17/09/25); prêmio de R$ 10 milhões.
Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (17/09/25): Concurso 2861
Primeiro sorteio: 33 - 45 - 36 - 14 - 48 - 15
Segundo sorteio: 01 - 03 - 35 - 40 - 20 - 21
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena segunda (15/09/25): Concurso 2860
Primeiro sorteio: 41 - 42 - 08 - 50 - 48 - 18
Segundo sorteio: 11 - 01 - 22 - 26 - 15 - 42
Resultado Dupla Sena sexta (12/09/25): Concurso 2859
Primeiro sorteio: 02 - 20 - 01 - 50 - 06 - 24
Segundo sorteio: 49 - 14 - 34 - 32 - 26 - 29
Resultado Dupla Sena quarta (10/09/25): Concurso 2858
Primeiro sorteio: 07 - 10 - 38 - 08 - 29 - 12
Segundo sorteio: 30 - 38 - 31 - 24 - 21 - 12
Resultado Dupla Sena segunda (08/09/25): Concurso 2857
Primeiro sorteio: 24 - 22 - 05 - 44 - 23 - 43
Segundo sorteio: 36 - 41 - 22 - 12 - 34 - 24
Resultado Dupla Sena hoje (05/09/25): Concurso 2856
Primeiro sorteio: 04 - 05 - 22 - 21 - 32 - 30
Segundo sorteio: 34 - 31 - 05 - 38 - 50 - 40
Resultado Dupla Sena quarta (03/09/25): Concurso 2855
Primeiro sorteio: 35 - 30 - 18 - 09 - 19 - 15
Segundo sorteio: 44 - 32 - 08 - 22 - 37 - 06
Resultado Dupla Sena segunda (01/09/25): Concurso 2854
Primeiro sorteio: 36 - 27 - 29 - 23 - 28 - 21
Segundo sorteio: 09 - 08 - 44 - 02 - 31 - 42
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
