Mega Sena 2910: resultado de hoje (04/09); prêmio é de R$ 33 milhões

Mega Sena: resultado do Concurso 2910 de hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). O prêmio está estimado em R$ 33 milhões / Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O resultado da Mega Sena Concurso 2910 será divulgado hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). O prêmio está estimado em R$ 33 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP. Resultado da Mega Sena de hoje (04/09/25): Concurso 2910 XX - XX - XX - XX - XX - XX A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Mega Sena de terça (02/09/25): Concurso 2909 21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08