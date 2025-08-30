Mega Sena 2908: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 8 milhões

Mega Sena 2908: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 8 milhõesMega Sena: resultado do Concurso 2908 de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio está estimado em R$ 8 milhões
O resultado da Mega Sena Concurso 2908 será divulgado hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio está estimado em R$ 8 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir de 20 horas (horário de Brasília), quando você poderá conferir as dezenas sorteadas.
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo/SP.
Resultado da Mega Sena de hoje (30/08/25): Concurso 2908
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Mega Sena de quinta (28/08/25): Concurso 2907
30 - 52 - 33 - 42 - 56 - 44
Resultado da Mega Sena de terça (26/08/25): Concurso 2906
46 - 41 - 49 - 33 - 37 - 17
Resultado da Mega Sena de sábado (23/08/25): Concurso 2905
52 - 17 - 04 - 26 - 43 - 18
Resultados das outras loterias do dia
Como jogar na Mega Sena
A Mega-Sena paga milhões ao ganhador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco números dos 60 disponíveis na roda de apostas.
Você pode marcar de seis a 15 números na roda, deixando que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrendo com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima é de R$ 5,00.
Sorteios da Mega Sena
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Como apostar na Mega Sena
A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Quanto mais números você marcar, maior será o preço da aposta e maiores serão as chances de ganhar o prêmio mais cobiçado do país.
Resultados anteriores da Mega Sena
