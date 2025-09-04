Dia de Sorte 1111: resultado de hoje (04/09); prêmio é de R$ 150 mil

Dia de Sorte 1111: resultado de hoje (04/09); prêmio é de R$ 150 milDia de Sorte, Concurso 1111, resultado de hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). O prêmio é de R$ 150 mil
Resultado do Dia de Sorte hoje (04/09/25): Concurso 1111
Números da sorte: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
Mês da sorte: XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado do Dia de Sorte terça (02/09/25): Concurso 1110
Números da sorte: 04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22
Mês da sorte: 09 - setembro
Resultado do Dia de Sorte sábado (30/08/25): Concurso 1109
Números da sorte: 11 - 28 - 06 - 15 - 03 - 29 - 19
Mês da sorte: 10 - Outubro
Resultado do Dia de Sorte quinta (28/08/25): Concurso 1108
Números da Sorte: 21 - 17 - 29 - 04 - 23 - 24 - 09
Mês da sorte: 07 - julho
Como apostar na loteria Dia de Sorte
Esta é a loteria onde você escolhe seus números da sorte. Segundo a CEF, basta escolher de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês da Sorte”.
Sete números e um “Mês da Sorte” são sorteados por concurso. Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor mínimo da aposta, para 7 números, é de R$ 2,50. Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados às 20h.
Dia de Sorte: apostas online
As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
Recebendo prêmios do Dia de Sorte
Segundo a Caixa, você pode receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa. Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa.
Resultados anteriores do Dia de Sorte
