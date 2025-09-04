Timemania 2290: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 21 milhões

Timemania 2290: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 21 milhõesTimemania, Concurso 2290 divulgado na noite de hoje, quinta-feira, 4 de setembro de 2025 (04/09/25). Prêmio de R$ 21 milhões
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília) podem ser conferidas abaixo.
Resultado Timemania hoje (04/09/25): Competição 2290
Números sorteados: XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX
Time de Coração: XX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Timemania terça (02/09/25): Competição 2289
Números sorteados: 47 - 14 - 52 - 21 - 10 - 18 - 61
Time de Coração: 52 - MIRASSOL/SP
Resultado Timemania sábado (30/08/25): Competição 2288
Números sorteados: 20 - 32 - 59 - 02 - 34 - 17 - 05
Time de Coração: 40 - FLUMINENSE-RJ
Resultado Timemania quinta (28/08/25): Competição 2287
Números sorteados: 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42
Time do coração: 57 - OPERÁRIO/PR
Como apostar na Timemania
Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Heart Time. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você acertar de três a sete vezes, ou acertar o time do coração, você vence.
Você também pode deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. Lembrando que o valor da aposta, que é único, é de R$ 3,00.
