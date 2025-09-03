+Milionária 282: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 152 milhões+Milionária: resultado de hoje, concurso 282, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 152 milhões
O resultado do 282 concurso +Milionária foi divulgado hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 152 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (03/09/25): Concurso 282
Dezenas sorteadas: XX - XX - XX - XX - XX - XX
Trevos sorteados: X - X
A Caixa realizou o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado +Milionária de sábado (30/08/25): Concurso 281
Dezenas sorteadas: 05 - 29 - 03 - 19 - 18 - 43
Trevos sorteados: 1 - 4
Resultado +Milionária de quarta (27/08/25): Concurso 280
Dezenas sorteadas: 37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 49
Trevos sorteados: 4 - 1
Resultados das outras loterias do dia
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
