+Milionária 280: resultado de hoje (27/08); prêmio é de R$ 148 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 280, quarta, 27 de agosto de 2025 (27/08/25). O prêmio é de R$ 148 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 280 concurso +Milionária foi divulgado hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25). O prêmio é de R$ 148 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (27/08/25): Concurso 280 Dezenas sorteadas: 37 - 18 - 29 -22 - 25 - 49 Trevos sorteados: 4 - 1 A Caixa realizou o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado +Milionária de sábado (23/08/25): Concurso 279

Dezenas sorteadas: 27 - 04 - 01 - 03 - 07 - 32 Trevos sorteados: 3 - 1 Resultado +Milionária de quarta (20/08/25): Concurso 278

Dezenas sorteadas: 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45