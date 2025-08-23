+Milionária 279: resultado de hoje (23/08); prêmio é de R$ 147 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 279, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). O prêmio é de R$ 147 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 279 concurso +Milionária foi divulgado hoje, sábado, 23 de agosto de 2025 (23/08/25). O prêmio é de R$ 147 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (23/08/25): Concurso 279 A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado +Milionária de quarta (20/08/25): Concurso 278

Dezenas sorteadas: 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45 Trevos sorteados: 3 - 2 Resultado +Milionária de sábado (16/08/25): Concurso 277

Dezenas sorteadas: 07 - 10 - 35 - 42 - 43 - 47

Trevos sorteados: 4 - 5 Resultado +Milionária de quarta (13/08/25): Concurso 276

Dezenas sorteadas: 12 - 46 - 35 - 28 - 16 - 39 Trevos sorteados: 5 - 2