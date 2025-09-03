Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quina 6817: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 600 mil

Quina, Concurso 6817, resultado de hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 600 mil
Autor Mateus Brisa
Mateus Brisa Coordenador de distribuição
Tipo Notícia

Resultado da Quina, Concurso 6817 de hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 600 mil.

Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo. 

Resultado da Quina de hoje (03/09/25): Concurso 6817

XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do YouTube:

Resultado da Quina de terça (02/09/25): Concurso 6816

27 - 01 - 71 - 50 - 72

Resultado da Quina de segunda (01/09/25): Concurso 6815

66 - 26 - 04 - 74 - 14

Resultados das outras loterias do dia

Como apostar na Quina

Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.

Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,

Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.

Resultados anteriores da Quina

