+Milionária 281: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 150 milhões

+Milionária: resultado de hoje, concurso 281, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 150 milhões / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O resultado do 281 concurso +Milionária foi divulgado hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 150 milhões. Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.

Resultado +Milionária de hoje (30/08/25): Concurso 281 Dezenas sorteadas: 05 - 29 - 03 - 19 - 18 - 43 Trevos sorteados: 1 - 4 A Caixa realizou o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:

Resultado +Milionária de quarta (27/08/25): Concurso 280

Dezenas sorteadas: 37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 49 Trevos sorteados: 4 - 1 Resultado +Milionária de sábado (23/08/25): Concurso 279

Dezenas sorteadas: 27 - 04 - 01 - 03 - 07 - 32