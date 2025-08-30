+Milionária 281: resultado de hoje (30/08); prêmio é de R$ 150 milhões+Milionária: resultado de hoje, concurso 281, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 150 milhões
O resultado do 281 concurso +Milionária foi divulgado hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 150 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e você pode conferir as dezenas premiadas abaixo.
Resultado +Milionária de hoje (30/08/25): Concurso 281
Dezenas sorteadas: 05 - 29 - 03 - 19 - 18 - 43
Trevos sorteados: 1 - 4
A Caixa realizou o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado +Milionária de quarta (27/08/25): Concurso 280
Dezenas sorteadas: 37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 49
Trevos sorteados: 4 - 1
Resultado +Milionária de sábado (23/08/25): Concurso 279
Dezenas sorteadas: 27 - 04 - 01 - 03 - 07 - 32
Trevos sorteados: 3 - 1
Resultado +Milionária de quarta (20/08/25): Concurso 278
Dezenas sorteadas: 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45
Trevos sorteados: 3 - 2
Resultados das outras loterias do dia
+Milionária: como jogar na loteria?
Você deve escolher entre números e trevos para competir pelo prêmio em dinheiro. Cada aposta custará R$ 6; A aposta múltipla custará o valor da aposta simples multiplicado pelas unidades compradas.
As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do Brasil, bem como no aplicativo e portal Loterias Caixa.
O formato das apostas funciona assim: nas apostas simples, você deve escolher pelo menos seis números entre 01 e 50 e depois pelo menos dois trevos dos seis disponíveis. Se a aposta for múltipla, é possível escolher entre 6 a 12 números, e de 2 a 6 trevos.
Como é feito o sorteio +Milionária?
O prêmio será decidido com um pote contendo 50 bolas numeradas, das quais serão sorteadas seis, e depois duas bolas do pote com seis, contendo trevos. O maior prêmio será concedido a quem acertar todos os seis números e dois trevos.
Mais sobre +Milionária
Outras ferramentas da nova modalidade são conhecidas como “surpresinha” e “teimosinha”, por meio das quais o sistema pode escolher os números e manter seu jogo por até cinco semanas, respectivamente. A +Milionária é o 11º produto de loteria das Loterias Caixa.
Resultados anteriores +Milionária
