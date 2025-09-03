Lotomania 2818: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 4 milhões

Resultado da loteria Lotomania, concurso 2818, hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Lotomania, concurso 2818, hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 4 milhões.

Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.

Resultado Lotomania hoje (03/09/25): Concurso 2818 XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX

A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado Lotomania segunda (01/09/25): Concurso 2817 16 - 85 - 54 - 04 - 87 - 97 - 84 - 72 - 73 - 20 - 93 - 01 - 49 - 00 - 94 - 98 - 65 - 26 - 35 - 09