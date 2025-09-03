Lotomania 2818: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 4 milhões

Lotomania 2818: resultado de hoje (03/09); prêmio é de R$ 4 milhõesResultado da loteria Lotomania, concurso 2818, hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 4 milhões
Resultado da Lotomania, concurso 2818, hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025 (03/09/25). O prêmio é de R$ 4 milhões.
Os números serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Lotomania hoje (03/09/25): Concurso 2818
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Lotomania segunda (01/09/25): Concurso 2817
16 - 85 - 54 - 04 - 87 - 97 - 84 - 72 - 73 - 20 - 93 - 01 - 49 - 00 - 94 - 98 - 65 - 26 - 35 - 09
Resultado Lotomania sexta (29/08/25): Concurso 2816
31 - 08 - 78 - 13 - 26 - 64 - 14 - 34 - 43 - 44 - 28 - 50 - 74 - 84 - 21 - 90 - 91 - 73 - 52 - 54
Resultados das outras loterias do dia
Como apostar na Lotomania?
Na Lotomania, basta escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número para apostar e ganhar.
Além da opção de marcar no volante, você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números na Surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho. O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Resultados anteriores da Lotomania
