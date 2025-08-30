Quina 6814: resultado de hoje (30/08); o prêmio é de R$ 3,5 milhões

Quina, Concurso 6814, resultado de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). Veja prêmio / Crédito: Deísa Garcêz em 27.12.2019

Resultado da Quina, Concurso 6814 de hoje, sábado, 30 de agosto de 2025 (30/08/25). O prêmio é de R$ 3,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.

Resultado da Quina de hoje (30/08/25): Concurso 6814 36 - 42 - 80 - 12 - 38 A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube: Resultado da Quina de sexta (29/08/25): Concurso 6813 ***********