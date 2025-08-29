Quina 6813: resultado de hoje (29/08); o prêmio é de R$ 2,2 milhões

Quina 6813: resultado de hoje (29/08); o prêmio é de R$ 2,2 milhõesQuina, Concurso 6813, resultado de hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões
Resultado da Quina, Concurso 6813 de hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025 (29/08/25). O prêmio é de R$ 2,2 milhões.
Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e as dezenas, divulgadas por volta das 20 horas (horário de Brasília), podem ser conferidas abaixo.
Resultado da Quina de hoje (29/08/25): Concurso 6813
A Caixa realiza o sorteio ao vivo no canal do Youtube:
Resultado da Quina de quinta (28/08/25): Concurso 6812
21 - 57 - 50 - 12 - 05
Resultado da Quina de quarta (27/08/25): Concurso 6811
60 - 10 - 33 - 17 - 49
Resultado da Quina de terça (26/08/25): Concurso 6810
34 - 07 - 75 - 61 - 08
Como apostar na Quina
Basta discar de cinco a 15 números dos 80 disponíveis na roda e girar. Se preferir, o sistema pode escolher os números para você através do Surpresinha.
Na Quina, os prêmios são concedidos a quem acerta 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode competir com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com Teimosinha. São 6 sorteios semanais: de segunda a sábado, às 20h,
Desde o dia 9 de julho, a aposta mínima é de R$ 3,00.
Resultados anteriores da Quina
