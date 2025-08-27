Dupla Sena 2852: resultado de hoje (27/08); prêmio é de R$ 5 milhões

Dupla Sena 2852: resultado de hoje (27/08); prêmio é de R$ 5 milhõesDupla Sena, Concurso 2852, hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25); prêmio de R$ 5 milhões
Os números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) depois do horário das 20 horas (horário de Brasília). Você pode conferir os números sorteados nesse mesmo link.
Resultado Dupla Sena hoje (27/08/25): Concurso 2852
Primeiro sorteio: 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05
Segundo sorteio: 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado Dupla Sena segunda (25/08/25): Concurso 2851
Primeiro sorteio: 46 - 47 - 09 - 41 - 36 - 29
Segundo sorteio: 49 - 29 - 43 - 13 - 35 - 22
Resultado Dupla Sena sexta (22/08/25): Concurso 2850
Primeiro sorteio: 12 - 43 - 08 - 30 - 17 - 42
Segundo sorteio: 37 - 45 - 10 - 13 - 30 - 32
Resultado Dupla Sena quarta (20/08/25): Concurso 2849
Primeiro sorteio: 05 - 13 - 34 - 50 - 35 - 18
Segundo sorteio: 35 - 44 - 28 - 43 - 36 - 40
Como apostar na Dupla Sena
Segundo o site da Caixa Econômica Federal (CEF), são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
De acordo com a Caixa, para jogar, basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Ainda segundo a CEF, você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8, 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
Apostas online da Dupla Sena
As apostas também podem ser realizadas por meio do Portal Loterias Online.
Resultados anteriores Dupla Sena
