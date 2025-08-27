Loteria Federal 5995: resultado de hoje (27/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Loteria Federal 5995: resultado de hoje, quarta, 27 de agosto de 2025 (27/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil / Crédito: Reprodução/ YouTube Caixa

Resultado do concurso da Loteria Federal 5995 de hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil. Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).



Resultado da Loteria Federal hoje (27/08/25): Concurso 5995 XXXXXX A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube: Resultado da Loteria Federal sábado (23/08/25): Concurso 5994

1º PRÊMIO - 15861 - R$ 500.000,00

2º PRÊMIO - 11615 - R$ 35.000,00

3º PRÊMIO - 46962 - R$ 30.000,00

4º PRÊMIO - 60675 - R$ 25.000,00

5º PRÊMIO - 74831 - R$ 20.363,00