Loteria Federal 5995: resultado de hoje (27/08); prêmio é de mais de R$ 500 mil

Resultado do concurso da Loteria Federal 5995 de hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025 (27/08/25); prêmio de mais de R$ 500 mil.
Os números dos bilhetes são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).
Resultado da Loteria Federal hoje (27/08/25): Concurso 5995
XXXXXX
A Caixa realiza o sorteio ao vivo direto pelo YouTube:
Resultado da Loteria Federal sábado (23/08/25): Concurso 5994
1º PRÊMIO - 15861 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 11615 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 46962 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 60675 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 74831 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal quarta (20/08/25): Concurso 5993
1º PRÊMIO - 12023 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 25817 - R$ 35.000,00
3º PRÊMIO - 11130 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 44794 - R$ 25.000,00
5º PRÊMIO - 58695 - R$ 20.363,00
Resultado da Loteria Federal sábado (16/08/25): Concurso 5992
1º PRÊMIO - 44771 - R$ 1.350.000,00
2º PRÊMIO - 74044 - R$ 40.000,00
3º PRÊMIO - 23933 - R$ 30.000,00
4º PRÊMIO - 76788 - R$ 20.000,00
5º PRÊMIO - 33946 - R$ 17.339,00
Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo
- Na Loteria Federal, há diversas chances de ganhar o prêmio principal, ou até mesmo ganhar ganhando um dos cinco prêmios principais;
- O milésimo, o centésimo e o décimo de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excluídos os premiados pela aproximação anterior e posterior ou pela unidade do primeiro prêmio.
- Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, com prêmios principais de R$ 350 mil e R$ 700 mil, respectivamente.
Recebendo prêmios da Loteria Federal
Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.
Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito nas agências da Caixa.
Valores iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos 2 dias após a apresentação na agência da Caixa. As apostas também podem ser feitas através do Portal de Loteria Online.
